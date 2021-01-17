وكيل البرلمان يكشف الهدف من مثول الحكومة أمام البرلمان غدًا

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قال أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مثول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان غدا، هدفه مناقشة البرنامج التنفيذي للحكومة، وليس لنيل الثقة من البرلمان الجديد.



وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن مثول الحكومة أمام البرلمان للحصول على الثقة، يكون عند الحكومة جديدة، وفقًا للدستور في مادته رقم 146.



وتابع: "الحكومة كانت في وقت سابق قد قدمت برنامجها " مصر تنطلق" لنيل الثقة من البرلمان وفقًا للدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث يضم البرنامج الفترة ما بين 2018-2022، ثم عادت الحكومة وتقدمت أيضًا في وقت سابق بتقرير عن تنفيذ البرنامج عن الفترة بين يوليو 2018 وحتى يونيو 2020، ومن ثم لدة مناقشة البرلمان للتقرير المقدم عن البرنامج وجدنا في النواب بعض السلبيات، ومن ثم إرتأت اللجنة العامة في أول إجتماعها في الفصل التشريعي الثاني إستدعاء الحكومة وكل وزارة لبحث كيفية التطبيق للبرنامج الحكومي ".



وكشف أن أوجه القصور التي لوحظت في التطبيق تشمل عدة مجالات ضمن عدد من الوزرات في إطار رصد لجان البرلمان المختلفة المختصة في مجالات مختلفة لاوجه القصور في تطبيق الحكومة لبرنامجها.

