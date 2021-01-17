زاهي حواس: البعثات المصرية صاحبة الاكتشافات الأثرية في سقارة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية إنه تم العثور على اكتشافات أثرية مهمة داخل منطقة سقارة، لافتا إلى أن الاكتشافات في منطقة سقارة بدأت عام 2010 باكتشاف هرم ارتفاعه 15 مترًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اكتشاف المعبد الذي كان يقدم فيه القرابين للملكة.

وأشار زاهي حواس العالم الأثري الكبير، إلى أن كل الاكتشافات التي تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية

وأردف أنه تم اكتشاف العديد من الآثار في سقارة لأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة.

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