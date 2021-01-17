السجن 3 سنوات لمعاون مباحث السلام بتهمة قتل شاب

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قضت محكمة جنح مستأنف السلام بحبس معاون مباحث السلام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بقتل شاب، وإصابة آخر، باستخدام سلاحه الميري.



حيث طلب المحاميين كلامن الاساتذه محمد هيبه نقيب شباب المحامين وعرفات الطحاوي ومحمود فاروق ومحمود عطيه اصليا احالة الواقعه للنيابه العامه لكون الواقعه جناية قتل عمد واحيتاطيا توقيع اقصي العقوبه علي المتهم وبجلسة 161 2021 قضت المحكمه برئاسة المستشار اسلام بالحكم 3سنوات والشغل والنفاذأن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنه مع إيقاف التنفيذ، فتقدم أهل المجني عليه بطلب للمحامي العام الأول بضرورة الطعن على هذا الحكم وقام بالطعن على الدعوى المدنية ومن ثم وبفحص الأوراق قررت النيابة العامة الطعن وأحالت القضية إلى دائرة الاستئناف، والتي تداولتها بالجلسات، لتقضي حضوريا بإلغاء حكم أول درجة وقضت حبس المتهم 3 سنوات مع الشغل.



كانت شهدت منطقة النهضة، واقعة مقتل شاب على يد ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بمقهى الحبايب، أثناء متابعته لمباراة الأهلي، وذلك عندما حاول معاون المباحث ضبط شخص يدعى "مقروصة" فاعترضه الأهالي، ومنعوه من ضبطه، فأخرج سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية استقرت إحداها في صدر المجني عليه سيف مسعد، فتوفي وأصيب نادر محمد.