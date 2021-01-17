السجن 3 سنوات لمعاون مباحث السلام بتهمة قتل شاب

الأحد 17/يناير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
قضت محكمة جنح مستأنف السلام بحبس معاون مباحث السلام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بقتل شاب، وإصابة آخر، باستخدام سلاحه الميري.

حيث طلب المحاميين كلامن الاساتذه محمد هيبه نقيب شباب المحامين وعرفات الطحاوي ومحمود فاروق ومحمود عطيه اصليا احالة الواقعه للنيابه العامه لكون الواقعه جناية قتل عمد واحيتاطيا توقيع اقصي العقوبه علي المتهم وبجلسة 161 2021 قضت المحكمه برئاسة المستشار اسلام بالحكم 3سنوات والشغل والنفاذأن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنه مع إيقاف التنفيذ، فتقدم أهل المجني عليه بطلب للمحامي العام الأول بضرورة الطعن على هذا الحكم وقام بالطعن على الدعوى المدنية ومن ثم وبفحص الأوراق قررت النيابة العامة الطعن وأحالت القضية إلى دائرة الاستئناف، والتي تداولتها بالجلسات، لتقضي حضوريا بإلغاء حكم أول درجة وقضت حبس المتهم 3 سنوات مع الشغل.

كانت شهدت منطقة النهضة، واقعة مقتل شاب على يد ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بمقهى الحبايب، أثناء متابعته لمباراة الأهلي، وذلك عندما حاول معاون المباحث ضبط شخص يدعى "مقروصة" فاعترضه الأهالي، ومنعوه من ضبطه، فأخرج سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية استقرت إحداها في صدر المجني عليه سيف مسعد، فتوفي وأصيب نادر محمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ 40 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ ساعة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات لقهوجي تحرش بفتاة طالبت منه دخول الحمام في الإسكندرية

السجن 10 أعوام لـ 15 متهمًا في قضية ضياع الملفات بالكويت

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدار السلام

المُتهم هارب من حكم نهائي.. وتحريات "مضروبة" ورطت شخصًا آخر| تفاصيل جديدة في قضية "مستريح دار السلام"

إحالة عاطل قتل شابا للجنايات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»