خبير إعلامي : ملف تعثر شركات قطاع الأعمال معقدة وعلى الوزير كشف الواقع بالأرقام

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أكد الدكتور سامي عبد العزيز، استاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن ملفات أزمات شركات قطاع الأعمال من الغزل والنسيج والحديد والصلب وقرارات اغلاقها لها جذور تاريخية قديمة ومعقدة، قائلا: "احنا أمام قضية لها جذور تاريخيه قديمة ومعقدة فيما يتعلق ببيع شركات الغزل والنسيج والحديد الصلب".



وأوضح الدكتور سامي عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرأي العام من البداية لم يطلع على الوضع الحقيقي المتدني لشركات القطاع العام، وعلق على قرار وزير قطاع الاعمال بغلق بعض المصانع قائلا: "الوزير يفاجئ الناس بقرارات وان كانت امينة ودوافعها وطنية".



وتابع: "لابد من المواجهة وطرح قضية تعثر قطاع الأعمال بجميع جوانبها، ووزير قطاع الاعمال لم يخبر الرأى العام بقرارات تصفية الشركات"، مؤكدا أن هناك بعض الشركات لها بعد عاطفي تاريخي وله حساسية عند المصريين، وطالب وزير قطاع الاعمال بالكشف عن واقع الشركات بالأرقام.