بكري ديروط في صفوف الجزيرة المطروحي رسميا

Advertisements





نجح مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في التعاقد مع محمد بكري لاعب ديروط لتدعيم صفوف الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وتعتبر صفقة بكري هي الأولي للفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية ، ويسعي الفريق المطروحي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة بناء علي طلب أحمد فكري الصغير المدير الفني للفريق.



يذكر أن الجزيرة صعد للدور التمهيدي الثالث اليوم بعد الفوز علي الهلال المطروحي بهدف محمد السيسي .