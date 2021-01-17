وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 400 ألف

الأحد 17/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، بأن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 394495 في المجمل، بزيادة 3557 وفاة عن الإحصاء السابق.

 

وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 23 مليونا و653919 بعد تسجيل 213145 حالة جديدة.

 

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة من عصر السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

 

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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