نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنَّ أحد اللاعبين المقربين من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الباب رحب بالانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنَّ الأرجنتيني رودريجو دي بول نجم أودينيزي الإيطالي يكون شراكة مميزة مع ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في السنوات الأخيرة.

و الموقع الإيطالي أنَّه سبق أن ربطت العديد من التقارير دي بول بالانتقال إلى إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وليفربول الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.

وعن الانتقال إلى ريال مدريد, قال دي بول في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي: " أنا لا أضع حدودًا لنفسي وبمجرد الوصول للمنتخب الوطني تشعر أنك مستعد للعب مع الجميع".

واختتم دي بول تصريحاته قائلًا: "أنا لا أقيد نفسي وأتمنى أن أحظى بمسيرة احترافية رائعة وأعمل بجد من أجل تحقيق ذلك".