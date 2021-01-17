القومية للأنفاق: القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة

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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البرامج السياحية ستختلف في مصر بعد تشغيل خطوط القطارات السريعة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن التكلفة التقديرية لمشروع القطارات السريعة سيكلف 360 مليار جنيه، منوها أن القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر.



وأكد "والي"، أن قطر العين السخنة العلمين، سينفذ في سنتين، منوها أن الخط سيُنفذ بقروض ميسرة، وهناك فترة سماح 6 سنين عن تسديد القروض، ويتم تسديد القرض على 14 سنة، بفائدة منخفضة للغاية، منوها أن القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.



ولفت إلى أن العقد ينص على أن الشركة ستقوم بأعمال الصيانة 15 سنة، حتى نقوم باستلام القطارات بعد 15 سنة تعمل في الخدمة.