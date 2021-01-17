القومية للأنفاق: القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة

القومية للأنفاق: القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة
الأحد 17/يناير/2021 - 10:33 م
داليا الحسين
قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البرامج السياحية ستختلف في مصر بعد تشغيل خطوط القطارات السريعة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن التكلفة التقديرية لمشروع القطارات السريعة سيكلف 360 مليار جنيه، منوها أن القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر.
وأكد "والي"، أن قطر العين السخنة العلمين، سينفذ في سنتين، منوها أن الخط سيُنفذ بقروض ميسرة، وهناك فترة سماح 6 سنين عن تسديد القروض، ويتم تسديد القرض على 14 سنة، بفائدة منخفضة للغاية، منوها أن القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.
ولفت إلى أن العقد ينص على أن الشركة ستقوم بأعمال الصيانة 15 سنة، حتى نقوم باستلام القطارات بعد 15 سنة تعمل في الخدمة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن التكلفة التقديرية لمشروع القطارات السريعة سيكلف 360 مليار جنيه، منوها أن القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر.
وأكد "والي"، أن قطر العين السخنة العلمين، سينفذ في سنتين، منوها أن الخط سيُنفذ بقروض ميسرة، وهناك فترة سماح 6 سنين عن تسديد القروض، ويتم تسديد القرض على 14 سنة، بفائدة منخفضة للغاية، منوها أن القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.
ولفت إلى أن العقد ينص على أن الشركة ستقوم بأعمال الصيانة 15 سنة، حتى نقوم باستلام القطارات بعد 15 سنة تعمل في الخدمة.