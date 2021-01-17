محافظ الإسماعيلية: تطاول رئيس حي على مواطنة لن يمر دون عقاب رغم الاعتذار (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن الفيديو المتداول لتطاول رئيس حي بمدينة الإسماعيلية على مواطنة له ملابسات حيث يتوجد حالات كورونا في مبنى الحي وحدثت مشادة لها تفاصيلها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حرص على اللقاء مع المواطنة ووالدها ورئيس الحي في ظل الرفض التام للتعدي على كرامة أي مواطن وحتى يتم التأكيد على حفظ كرامتها والاعتذار لها.

وتابع "قلت إن كرامة المواطن محفوظة ولا تعدي عليها والقانون سيأخذ مجراه ضد الموظف رغم اعتذاره للمواطنة ووالدها حيث تقدم بالاعتذار وبرر موقفه وجاري التحقيق واتخاذ قرار صباحا يتناسب مع ما فعله ومهما كان المبرر للموظف فمن غير المقبول ما فعله وسيتم الإعلان صباحا عن القرار ضد الموظف.

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