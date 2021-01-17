أحمد موسى عن واقعة رئيس حي بالإسماعيلية: الرئيس السيسي لن يقبل هذا التطاول (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة تطاول رئيس حي بالإسماعيلية على مواطنة قال لها "هضربك بالجزمة" من خلال فيديو انتشر على "فيس بوك"، قائلا: " خد إجراء قانوني ولكن لا تتطاول على مواطن أو ترد الصاع صاعين".

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الحي تفوه بكلمة لا تليق به ولا بمنصبه حتى لو كانت المواطنة متجاوزة.

وأردف موسى: "هناك ضغوطات على الكل، وأمام هذه الضغوط يجب الانتباه لتصرفاتنا لأن هناك من يتصيد الأخطاء وكل شخص بات في يده كاميرا يمكنه نقل ما يحدث معه للجميع".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، موجها كلامه لرئيس الحي المتطاول: "لو نزلت تحت كان الموضوع اتحل، مش تكلم مواطنة لها حاجة من الدور التاني".

واستطرد موسى، ليس من حق المواطن التجاوز في حق أي مسئول ولو حدث العكس وحدث تجاوز من مسئول على المواطن التوجه للمسئول الأعلى منه.

واستكمل موسى: "على المسئول ألا يلعن أو يشتم أو يخطئ لأن المواطن على حق إلى أن يثبت العكس"، مردفًا: "بعتذر للمرة العاشرة على عرض الفيديو".

واستطرد موسى متسائلا: "هل أحد يقبل ما حدث ولا الرئيس السيسي يقبل هذا التطاول"، مردفا: "تضرب مين بالجزمة وليه تهدد مواطنة بالضرب، محدش يافندم فوق القانون أزاي تقولها "هضربك بالجزمة".

واختتم موسى: "نتمنى من محافظ الإسماعيلية فحص الفيديو بدقة لمعرفة ما حدث ولماذا تطاول رئيس الحي على مواطنة تحتاج لخدمة، المسئول ينبغي أن يكون قدوة".

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