لميس الحديدي تطالب بمنع الطلاق الشفوي: أداة عقابية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الطلاق الشفهي المنتشر في الكثير من البيوت المصرية، يستخدم فيها كأداة عقابية للمرأة.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: " كلمة ويمين يرمى دون توثيق، وفي النهاية تكون النتيجة نساء معلقات لا هي متجوزة ولا مطلقة".

وتساءلت "الحديدي": " متى يمكن تعديل هذه التشريعات الخاصة بتوثيق الطلاق كشرط لوقوعه حماية للنساء والاطفال وللأسر..أن يكون الطلاق بالتوثيق وليس فقط شفيا"

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