لميس الحديدي تطالب بمنع الطلاق الشفوي: أداة عقابية
الأحد 17/يناير/2021 - 09:46 م
كـسـاب أحـمـد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الطلاق الشفهي المنتشر في الكثير من البيوت المصرية، يستخدم فيها كأداة عقابية للمرأة.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: " كلمة ويمين يرمى دون توثيق، وفي النهاية تكون النتيجة نساء معلقات لا هي متجوزة ولا مطلقة".
وتساءلت "الحديدي": " متى يمكن تعديل هذه التشريعات الخاصة بتوثيق الطلاق كشرط لوقوعه حماية للنساء والاطفال وللأسر..أن يكون الطلاق بالتوثيق وليس فقط شفيا"