لميس الحديدي تطالب بمنع الطلاق الشفوي: أداة عقابية

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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الطلاق الشفهي المنتشر في الكثير من البيوت المصرية، يستخدم فيها كأداة عقابية للمرأة.



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: " كلمة ويمين يرمى دون توثيق، وفي النهاية تكون النتيجة نساء معلقات لا هي متجوزة ولا مطلقة".



وتساءلت "الحديدي": " متى يمكن تعديل هذه التشريعات الخاصة بتوثيق الطلاق كشرط لوقوعه حماية للنساء والاطفال وللأسر..أن يكون الطلاق بالتوثيق وليس فقط شفيا"

