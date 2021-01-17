الصحة: الموقع الالكتروني للتسجيل لتلقي لقاح كورونا جاهز.. وفي انتظار تجهيز باقي اللوجسيتيات

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قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه يجري حاليًا تجهيز الأماكن واللوجيستيات خاصة بعد إصدار ترخيص الطوارئ الصادر من هيئة الدواء المصرية بالنسبة للقاح سينوفارم.



وأضافت "نهى" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي " اليوم الأحد أنه يجري حاليًا تقديم ملف المتطلبات بالنسبة لهيئة الدواء من أجل استيراد كميات من لقاح استرازينكا وفايرز وسينوفارم وسنوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر.



وأشارت إلى أن مصر تعاقدت مع اتفاقية الجابي على استيراد 20 مليون جرعة، سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة والأكثر لحدوث مشاكل إذا ما أصيبت، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن اللقاح ليس حل سحري سينهي الفيروس خلال شهر أو شهرين.



وأوضح أن الأولويات بالنسبة لتلقي اللقاح حتى بين الأطقم الطبية موجودة، لافتة إلى أن الموقع الالكتروني جاهز للتسجيل ولكن في انتظار استكمال باقي الكميات المستوردة وتجهيز المراكز من أجل بدء عمليات التطعيم.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.