لميس الحديدي عن استدعاء البرلمان للحكومة: إشارة على عدم وجود تعديل وزاري مرتقب

لميس الحديدي عن استدعاء البرلمان للحكومة: إشارة على عدم وجود تعديل وزاري مرتقب
الأحد 17/يناير/2021 - 09:39 م
كـسـاب أحـمـد
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على استدعاء البرلمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غد، قائلة: "هذه الاشارات تشير إلى أن الانباء التي تم تداولها عن تعديل وزاري مرتقب قد اختفت، وأن هذه الحكومة بهذا التشكيل باقية".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين، أن أي تعديل وزاري هو حق أصيل لرئيس الجمهورية كما ينص الدستور، ويعرض ذلك في حال اللجوء إليه من قبل الرئيس على البرلمان للحصول على الثقة.
وتابعت: " لكن يبدو أن الحكومة بتشكيلها الحالي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها الحالي ستمثل أمام البرلمان لمناقشة موقفها التنفيذي".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين، أن أي تعديل وزاري هو حق أصيل لرئيس الجمهورية كما ينص الدستور، ويعرض ذلك في حال اللجوء إليه من قبل الرئيس على البرلمان للحصول على الثقة.
وتابعت: " لكن يبدو أن الحكومة بتشكيلها الحالي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها الحالي ستمثل أمام البرلمان لمناقشة موقفها التنفيذي".