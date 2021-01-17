لميس الحديدي عن استدعاء البرلمان للحكومة: إشارة على عدم وجود تعديل وزاري مرتقب

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على استدعاء البرلمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غد، قائلة: "هذه الاشارات تشير إلى أن الانباء التي تم تداولها عن تعديل وزاري مرتقب قد اختفت، وأن هذه الحكومة بهذا التشكيل باقية".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين، أن أي تعديل وزاري هو حق أصيل لرئيس الجمهورية كما ينص الدستور، ويعرض ذلك في حال اللجوء إليه من قبل الرئيس على البرلمان للحصول على الثقة.



وتابعت: " لكن يبدو أن الحكومة بتشكيلها الحالي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها الحالي ستمثل أمام البرلمان لمناقشة موقفها التنفيذي".

