المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام

الأحد 17/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد طويل المدى.

ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر "فرص" لإنشاء وتشغيل وصيانة المدينة بمساحة تبلغ 613610  أمتار مربعة، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة.

يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصاً من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

أخبار تهمك

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ ساعة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

10:07 م

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»