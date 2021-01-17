القوات الإسرائيلية تخطر بهدم مدرسة ومسجد جنوب الخليل

الأحد 17/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد بإزالة مسجد قيد الإنشاء ومدرسة أم قصة الأساسية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل الفلسطينية.

 

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة "وفا"، "إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بإزالة المدرسة الأساسية المختلطة، ومسجد قيد الإنشاء في خربة أم قصة، بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا".

 

وأضاف العمور أن الإخطارات بالهدم جاءت بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، مشيرا إلى أن المسجد الذي يتم إنشاؤه وبات مهددا بالهدم، هو الوحيد في المنطقة.

 

وذكر مدير المدرسة يوسف البسايطة، أن المدرسة تضم 50 طالبا وطالبة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم في المسافر.

 

وتخدم المدرسة ثلاث تجمعات سكنية وهي أم قصة، والعبادية، ومنطقة السرج.

 

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق "ج" التي تمثل 61 بالمائة من الضفة المحتلة، وتقوم بين الفينة والأخرى بعمليات هدم لمنازلهم.

 

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

 

وتخضع المنطقة "ج" لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ أقل من نصف ساعة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

10:07 م

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»