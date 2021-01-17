القوات الإسرائيلية تخطر بهدم مدرسة ومسجد جنوب الخليل

أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد بإزالة مسجد قيد الإنشاء ومدرسة أم قصة الأساسية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل الفلسطينية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة "وفا"، "إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بإزالة المدرسة الأساسية المختلطة، ومسجد قيد الإنشاء في خربة أم قصة، بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا".

وأضاف العمور أن الإخطارات بالهدم جاءت بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، مشيرا إلى أن المسجد الذي يتم إنشاؤه وبات مهددا بالهدم، هو الوحيد في المنطقة.

وذكر مدير المدرسة يوسف البسايطة، أن المدرسة تضم 50 طالبا وطالبة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم في المسافر.

وتخدم المدرسة ثلاث تجمعات سكنية وهي أم قصة، والعبادية، ومنطقة السرج.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق "ج" التي تمثل 61 بالمائة من الضفة المحتلة، وتقوم بين الفينة والأخرى بعمليات هدم لمنازلهم.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتخضع المنطقة "ج" لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.