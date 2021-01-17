"الديهي" يُطالب ببث جلسات مساءلة البرلمان للحكومة على الهواء

الأحد 17/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس النواب الجديد يكشر عن أنيابه في أول إطلالة له، وقرر استدعاء الحكومة لمناقشة برنامجها، وهذا يمثل وبحق ما كنا نصبو إليه، معقبًا: "بداية جديدة مغايرة مختلفة وقوية ومبشرة للبرلمان المصري".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"، ولا بد أن نراجع بعض على أرضية وطنية وليس انتقاد من أجل الشو وانما انتقاد على أسس.

وتابع، أن الإعلام يراقب ويقيم البرلمان، والبرلمان يقيم ويراقب الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين سيلقون غدًا بياناتهم أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يليهم باقي الوزراء تباعًا.

ودعا، المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، ببث جلسات مساءلة وتقييم أداء حكومة مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية على الهواء؛ ليعلم المواطنين أن هناك برلمان يراجع الحكومة، معقبًا: "من حق الناس أن تعرف ما يحدث، وهذا سيكون له مردود إيجابي للتأكيد أن الدولة جادة في بناء مؤسسات حقيقية".

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