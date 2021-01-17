رامي صبري يطرح أغنية جديدة بعنوان "شطبنا" عبر "يوتيوب"

الأحد 17/يناير/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرح الفنان رامي صبري، أغنية جديدة له بعنوان "شطبنا"، مساء اليوم الأحد، عبر قناته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد تجاوزت الأغنية 26،784 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين.

أغنية "شطبنا" لرامي صبري من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية
"في ناس بانوا على نياتهم منفعوش على قد ما ضروا بس أنا برضه برضه محدش يجي عليا ويكسب عمره في ناس بانوا على نياتهم منفعوش على قد ما ضروا بس انا برضه برضه محدش يجي عليا ويكسب عمره طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده هخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله، خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت إيديا أدلة يلا السکة اللي تودی يلا يلا يلا شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی يلا يلا يلا احنا يا قلبي استجدعنا یاما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادی وميقعش الا الشاطر احنا يا قلبي استجدعنا یاما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادی وميقعش إلا الشاطر طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده هخلص منهم وأبعد عنهم وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله".

في سياق منفصل، كان رامي صبري قد اعتذر لتامر حسين وعزيز الشافعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجاتمعاي "فيسبوك"، وكتب: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي، وعزيز الشافعي عزيز وغالي، كان سوء تفاهم وعدى وحصل خير".

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

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