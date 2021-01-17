وزير الصناعة السعودي: توطين الصناعات الدوائية يمثل أهمية كبيرة للمملكة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته اليوم المدينة الصناعية في منطقة المدينة المنورة عمل منظومة الصناعة على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة، ولما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، ولأي ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد، مشدداً على أن جميع جهات منظومة الصناعة تتكامل أدوارها في جوانب توفير البنية التحتية اللازمة، وكذلك التمويل والدعم اللوجستي،

وشدد الخريف خلال جولته التفقدية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، ولقاء عددٍ من المستثمرين والعاملين في القطاع، على أن ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة ذاتها، مضيفاً أن لدى القطاع الصناعي فرصة كبيرة لخلق وظائف نوعية في مختلف مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية، ووجوب أن يراعى فيها نسب التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة لأبناء الوطن.

من جانبه، ثمن مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم حرص معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على التواصل مع المستثمرين والوقوف ميدانياً على مراحل العمل بالمشروعات المختلفة في جميع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن "مدن" تعمل على تهيئة البيئة المتكاملة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وكان معالي الوزير قد قام بجولة تفقدية للمدينة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة وقف خلالها على التجهيزات وأعمال الخدمات التي تقدمها المدينة للمصانع المستفيدة، واطلع على سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المدينة ومنها ما يتعلق بالقطاعات اللوجستية والخدمية والبِنَى التحتية والمرافق، وذلك برفقة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي القطاع الغربي.

وشملت جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة كأول مصنع دوائي بالمنطقة وتصل مساحته الإجمالية إلى 13,824م².

مع توسعته المستقبلية التي تبلغ 3473 م²، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

كما زار معاليه، مصنع شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف م² وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة وكذلك المغنيزيا المنصهرة وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.
يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم أكثر من 334 مصنعا بإجمالي رأس مال يصل إلى 113 مليار ريال، وتحتضن مدينة صناعية تأسست عام 2003م على مساحة 17 مليون م² وتحتوي على العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الغذائية، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والصناعات التحويلية الأخرى، والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، والمنتجات الصيدلانية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والمنسوجات،والفلزات القاعدية،ومنتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وتتوزع خارطة المصانع على مدن ومحافظات المنطقة، إذ يبلغ عدد المصانع في محافظة ينبع 112 مصنعا، ومصنعين في مهد الذهب، ومصنع واحد في خيبر، إضافة إلى ثلاثة مصانع في بدر، وثلاثة في المهد، و 208 مصانع في المدينة، وكذلك 3 مصانع في العلا، ومصنعين في الحناكية، كما تتميز منطقة المدينة المنورة بتضاريس جغرافية تزخر بالثروات الطبيعية المختلفة من المعادن، من أبرزها الذهب والنيكل وكذلك النحاس، وخامات معدنية أخرى، كما يصل حجم الاستثمار في القطاع التعديني في المنطقة إلى 6 مليارات ريال.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق سامي قمصان بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 39 دقيقة

عبد الحفيظ: هدف أيمن أشرف صحيح.. وأين الحكام الدوليون من إدارة مباريات الأهلي؟

منذ ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعة و 8 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

08:01 م

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

08:59 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»