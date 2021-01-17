بايرن ميونخ يفوز على فرايبورج بثنائية في الدوري الألماني

حقق نادي بايرن ميونخ الفوز على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد بنتيجة 2 / 1 في المرحلة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.





ارتفع رصيد بايرن، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، في حين تجمد رصيد فرايبورج، الذي توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 23 نقطة في المركز التاسع.





وبادر بايرن بالتسجيل عبر نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا خلال 16 مباراة، بفارق تسعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.





بهذا الهدف، تخطى ليفاندوفسكي الرقم القياسي للنجم السابق جيرد مولر، الذي أحرز 20 هدفا بالمسابقة خلال الدور الأول في موسم 1968 – 1969، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدور الأول من بوندسليجا.





وأدرك فرايبورج التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ينز بيترسن، لكن لم يهنأ الفريق الضيف بالتعادل كثيرا، عقب تسجيل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74.





بهذا الانتصار، أعاد بايرن البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية.





لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم مشدد من جانب بايرن، الذي افتتح التسجيل مبكرا عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة السابعة.





وتابع توماس مولر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليمرر كرة بينية رائعة إلى ليفاندوفسكي، الذي سدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، في حراسة مدافعي فرايبورج، واضعا الكرة على يسار فلوريان مولر، حارس مرمى فرايبورج، داخل الشباك.





واصل بايرن هجماته رغم تقدمه في النتيجة، حيث سدد كينجسلي كومان في الدقيقة العاشرة، لكن الكرة اصطدمت في أقدام المدافعين، قبل أن يرسل اللاعب ذاته تمريرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة 12، أبعدها دفاع فرايبورج.





أضاع بايرن فرصة أخرى لتعزيز النتيجة في الدقيقة 16، حيث توغل سيرج نابري داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم راوغ أحد المدافعين وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.





بدأ فرايبورج التخلي عن حذره الدفاعي، وسدد رونالد سالاي من داخل المنطقة في الدقيقة 17، مرت بجوار القائم الأيمن، ليهدأ بعدها إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن يسدد ليروي ساني من خارج المنطقة في الدقيقة 30 أخطأت المرمى.





أهدر بايرن فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 36، حيث أرسل جوشوا كيميش الكرة داخل المنطقة وحولها ليفاندوفسكي بضربة رأس قوية ولكن ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت خارج الملعب.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد، لينتهي بتقدم بايرن بهدف ليفاندوفسكي.





واصل بايرن استحواذه على الكرة في بداية الشوط الثاني، حيث سدد ليون جوريتسكا تصويبة من داخل المنطقة في الدقيقة 59، لكن فلوريان مولر، حارس مرمى فرايبورج، تصدى للكرة ببراعة.





وعلى عكس سير اللعب، أحرز فرايبورج هدف التعادل في الدقيقة 62، عن طريق نيلز بيترسن، الذي تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليرتقي نيكولاس هوفلر فوق الجميع، ويمرر الكرة برأسه إلى بيترسن، المتواجد على القائم الثاني، ليسدد ضربة رأس، حاول مانويل نوير حارس مرمى بايرن إبعادها، ولكن بعدما تعدت الكرة خط المرمى.





شدد بايرن من هجماته من أجل معاودة التقدم من جديد، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 74 عن طريق مولر، الذي أضاف الهدف الثاني للفريق البافاري.





وتلقى مولر تمريرة رائعة من ليروي ساني، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يسار حارس فرايبورج، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.





وكاد ليفاندوفسكي أن يحرز هدفا آخر لبايرن في الدقيقة 84، حينما تسلم الكرة خلف المدافعين لينفرد بمولر، لكنه سدد في جسد الحارس وترتد الكرة إلى خارج الملعب.









تواصلت الإثارة في اللقاء، حيث صادف فرايبورج سوء حظ بالغ من أجل إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تصدت باطن العارضة لقذيفة رائعة من بيترسن، قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة، وينتهي اللقاء بفوز صعب لبايرن 2 / 1 على فرايبورج.