خبير: الوضع في غرب ليبيا غاية الخطورة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن المشكلة في غرب ليبيا تتمثل في عدم وجود جهة واحدة من الممكن التعامل معها، فهناك أكثر من مليشيا البعض منها يعمل تحت سطلة حكومة الوفاق، والبعض الاخر يعمل بشكل مستقل، وهناك نوع اخر يعمل تحت سلطة الأتراك.

وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن كل المليشيات في ليبيا حصلت على معدات ثقيلة، وتمكنت خلال الشهور الماضية من التموضع، ونشر الكثير من أجهزة الأرسال لأطلاق الطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن الدعم التركي الذي دخل غرب ليبيا توزع ما بين المليشيات، وهذا أمر في غاية الخطورة، في ظل وجود اكثر من جهة لديها قرار في غرب طرابلس.

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