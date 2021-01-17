وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومسؤل الري بالمنطقة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لظهير الصحراوي ومتابعة عمليات تبطين ترعة قوتة الجديدة وأنظمة الري الحديث.

حيث انها تنمية متكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي لمنطقة،ترعة قوته الجديدة بطول ٢٨ كم وتم تبطينها للنهاية وتخدم مساحه ١٦ الف فدان استصلاح اراضي جديدة.

وايضا تهدف إلى دعم قدرات أهالي المنطقة على سد الفجوة المائية وتوفير الإمكانات اللازمة لتخزين مياه الأمطار وتحسين الصرف الزراعي وإعادة تأهيل الوديان لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.

وعلى هامش الجوله تفقد وكيل الوزارة منظومة الري الحديث والتحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة والجديد.
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة
وكيل زراعة الفيوم يتابع عمليات تبطين ترعه قوته الجديدة

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