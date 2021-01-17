رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" (فيديو)

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كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل مبادرة "شتى في مصر" من أجل تشجيع السياحة الداخلية ودعم قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما الأكثر تضررًا في ظل جائحة فيروس كورونا.



وقال "يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هذه المبادرة بدأت منذ أيام قليلة وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.



وأضاف أن الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني قامت بتخفيض أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التي تستهدف المناطق السياحية ما بين 1500 جنيه لـ 2000 جنيه، من القاهرة والإسكندرية إلى المقاصد السياحية.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع غرفة الفنادق تم تحديد الأسعار من 3 إلى 5 نجوم، بسعر يتراوح ما بين 300 جنيه لـ 750 جنيها للفرد في الليلة الواحدة بكل التكاليف الضريبية والأغذية والمشروبات، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للسياح أيضًا والذين يمكن أن يستفيدوا منها.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.