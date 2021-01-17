رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل مبادرة "شتى في مصر" من أجل تشجيع السياحة الداخلية ودعم قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما الأكثر تضررًا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال "يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هذه المبادرة بدأت منذ أيام قليلة وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وأضاف أن الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني قامت بتخفيض أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التي تستهدف المناطق السياحية ما بين 1500 جنيه لـ 2000 جنيه، من القاهرة والإسكندرية إلى المقاصد السياحية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع غرفة الفنادق تم تحديد الأسعار من 3 إلى 5 نجوم، بسعر يتراوح ما بين 300 جنيه لـ 750 جنيها للفرد في الليلة الواحدة بكل التكاليف الضريبية والأغذية والمشروبات، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للسياح أيضًا والذين يمكن أن يستفيدوا منها.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ: هدف أيمن أشرف صحيح.. وأين الحكام الدوليون من إدارة مباريات الأهلي؟

منذ ساعة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق سامي قمصان بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 38 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

08:01 م

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

08:59 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»