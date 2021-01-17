وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الثامن ل(اتكلم عربى) مع أبناء المصريين فى إنجلترا

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افتتحت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والقنصل العام ببريطانيا طارق يوسف المعسكر الثامن ل(اتكلم عربى) مع ابناء المصريين فى انجلترا علي مدار اليومين الماضيين والذى شارك فيه اكثر من ١٠٠ مشارك.



وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن معسكر الشباب من انجح الانشطة التى قدمتها وزارة الهجرة لشباب المستقبل ولا استطيع، معبره عن مدى سعادتها لرؤية هذا العدد المشارك واتقانهم للغة العربية ومدى تفاعلهم.



وأكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه نظرا للظروف الصحية التى يمر بها العالم فقد اقيم هذا المعسكر على تقنين زووم.



وأوضحت أنه بدأ المعسكر بتعارف بين المشاركين تخلله الكثير من المرح والدعابات، مطالبة من هاله (احد المشرفين ) توجيه المشاركين بارتداء اى شيئ مصرى فقام بعضهم بلبس العلم المصرى والجلابية والطربوش.



ثم تلتها فترة من الموسيقى والاغاني المصرية وتألقت چاسمين وحبيبة ووفريده ويوسف، مشيرا الي مدي سعادتها بحب هؤلاء الشباب للنجم المصرى المشرف محمد صلاح وتغنيهم بأغنيته الشهيرة التى يغنيها له جمهور ليفربول، حيث قام الشاب جابى بعرض كليب اعده خصيصا لمحمد صلاح.



ومن جانبه أوضح القنصل العام ببريطانيا طارق يوسف أن المعسكر بدأ بمشاركة الجميع فى لعبة طريفة تتلخص فى ربط كباية بلاستيك بمنديل حول الرأس ورمى كرة صغيرة لاعلى ومحاولة التقاطها فى الكباية.



وقال إنه انقسم الى مجاميع صغيرة، حيث كانت الفقرة الثانية اسألة عن معلومات عامة عن مصر تخللت اسم القارة التى تقع فيها مصر، واسم العاصمة المصرية، وتعداد السكان، ولمذا بنيت الاهرامات وما هى ارتفاعات الاهرامات وتخللت هذه الفقرات الاغانى المصرية، وقد شا رك فى ترديدها الجميع وتخللها الكثير من المرح والدعابات.



وأضاف القنصل العام ببريطانيا أن بيت العائلة المصرية ساهم فى الترويج لهذا اللقاء على جميع صفحات التواصل الاجتماعى فى بريطانيا.



ووجه الشكر لفريق العمل الذى اعد واشرف على هذا اللقاء الرائع الذى نجح بجميع المقاييس متمنيا ان يتم بصفة دورية كل شهرين مثلا للمحافظة على تواصل شباب ومستقبل مصر فى الخارج.



كما وجه تحية خاصة لجميع فريق العمل بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعلى رأسهم معالى الوزيرة نبيلة مكرم وسيادة اللواء مازن فهمى.