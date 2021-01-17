لوكاكو يقود تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس بالدوري الإيطالي

الأحد 17/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه يوفنتوس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي. 

وقد تعادل إنتر ميلان في الجولة الماضية مع منافسه روما، بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الاولمبيكو. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش. 

خط الدفاع: باستوني - دي فري - سكرينيار.

خط الوسط: اشلي يونج - باريلا - بروزوفيتش - فيدال - أشرف حكيمي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

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