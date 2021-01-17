وزير قطاع الأعمال عن تصفية الحديد والصلب: أتمنى أن تنحي الناس العاطفة جانبًا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على تصفية مصنع الحديد والصلب بحلون، قائلًا: "أأمل أن تنحي الناس العاطفة جانبًا ونتحدث بالمنطق، ويجب ان يكون السؤال هل هناك إمكانية للتطوير أم لا،..خلينا نتحدث الان عن كومبيوتر أتعمل في السبعينات، هل يمكن أن نبقى عليه حتى الان".

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الحديث عن ان قيمة أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان كبيرة وتكفي لتطويرة أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن المصنع عرض لتطوير على أكثر من شركة، ولكن هذا الامر رفض.

وأضاف: "طاقة الحديد في السوق زائدة ولسنا في حاجة إلى انتاجية زائدة، والقطاع الخاص قادرة على تلبية احتياج السوق، احنا لما بنستورد حديد، بنستورده عشان أرخص مش عشان نقص الحديد". 

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