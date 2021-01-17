نشأت الديهي: مصر تشهد نقلة نوعية هائلة في ملف البيئة



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه يتم تحويل السيارات العاملة بالوقود للغاز الطبيعي في إطار مبادرة استعد للأخضر، مشددًا على أن الحديث عن البيئة الخضراء والاقتصاد الاخضر والصناعة الخضراء الغير ملوثة للبيئة والنقل الآمن لم يعد اختيار أو رفاهية وبات ملزمًا، مشددًا على أن البيئة أصبحت سؤال إجباري بجميع المشروعات.



وتابع، أن المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية مشروع ضخم ينقل مصر من حالة لحالة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية هائلة في البيئة في مصر.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.