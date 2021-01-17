بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه إنتر ميلان، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، كيليني.





خط الوسط: كييزا، بينتانكور، رابيو، فرابوتا، رامسي.





خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.





ويحتل يوفنتوس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة.