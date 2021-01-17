بفستان أنيق. .لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

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تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها، حيث شاركت عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت "الخميسي" بفستان بيبي بلو أنيق، حيث أبهرت به الجميع واعتمدت على تسيربحة الشعر الملموم وميك أب هادئ.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "أبواب الشك" وشاركها البطولة الفنان خالد سليم، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد، وطارق صبري. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج