مانشستر يونايتد يتعادل مع ليفربول سلبياً ليعزز صدراته بالبرلميرليج

الأحد 17/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي والتي كانت في إطار منافسات الجولة اتاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.


استجوذ ليفربول على الكرة في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف، كما أخفق مانشستر يونايتد في استغلال عدد من الفرص التهديفية الحقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويخرج كل من الفريقين بنقطة واحدة.


ووبتلك النتيجة مازال مانشستر يونايتد يتصدر جدول الترتيب، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.


وهبط ليفربول  إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 3-1.

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