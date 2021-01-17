رسالة سلبية.. أحمد موسى عن انقطاع الإنترنت عن مدينة الإنتاج الإعلامي: "أجيب شبكة نت وأنا جاي" (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الانترنت غاب اليوم عن مدينة الإنتاج الإعلامي بما انعكس على عدم أداء العمل المعتاد وهو ما يعكس رسالة سلبية.

وتساءل موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "هل من المفترض أن نأتي للمدينة ومعنا الإنترنت الخاص بنا فلماذا يتم دفع أموال ومن لا يستطيع العمل فلابد أن يرحل".

وأضاف إلى أن الدولة لا تجامل في المناصب والهدف للجميع هو الإصلاح والإنجاز فالنجاح والإنجاز يغضب أعداء الوطن وليس من المفترض أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة اليومية لكل الملفات كبيرة وصغيرة.

وأشار إلى أن أمور كثيرة سيحدث بها تغيير في مصر الفترة المقبلة بسبب الرغبة في أداء أفضل وإنجازات أكثر تغضب الأعداء.

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