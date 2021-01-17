أستاذ جراحة القلب يكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا بأي أمراض (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
انتقد محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب، من يحاولون التشكيك في لقاحات فيروس كورونا بحجة أنها تسبب أمراضًا، أو أن بها وسيلة للتجسس بوجود شريحة بداخلها تستطيع تتبع الجسم.

وقال "سيلمان" في لقائه عبر سكايب على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن بعض الأطباء الذين يخرجون على الشاشات ويبدأون في تخويف الناس ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم من اللقاح بحجة أنه يؤثر على الإخصاب أو أن به شريحة تقوم بتتبع الجسم.

وأضاف أن هولندا وأغلب الدول الأوروبية بدأت في التطعيم بلقاح فايزر لجميع العاملين بالقطاع الطبي الذين يتعاملوا مع مرضى كورونا، موضحًا أن الخطوة القادمة هي تطعيم جميع الأطقم الطبية وكبار السن، مؤكدًا أن اللقاح يعطي نسبة مقاومة للفيروس بنسبة تقترب من 50%.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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