جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

الأحد 17/يناير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته امام منافسه كريستال بالاس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب برايتون، بنتيجة هدف دون رد على ملعب الاتحاد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - ستونز - روبن دياز - زينتشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - برناردو سيلفا- جابريل جيسوس.

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