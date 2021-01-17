أشرف عبد الباقي يشارك جمهوره صور من كواليس تصوير فيلم "عكشن"

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شارك الفنان أشرف عبد الباقي صور من كواليس الفيلم الأكشن الكوميدي "عكشن"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد الباقي" تعليقا قائلا: "صور حصرية من كواليس #عكشن".



أفلام "عكشن" من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، ونانسي علم الدين وهو إخراج الأكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين، فكرة وإخراج يوسف مرزوق، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي للنجم أشرف عبدالباقي