خبيرة تغذية توجه نصائح لتفادي مرض السمنة لدى الأطفال

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الانتباه لما يأكله طفلك مهم جدا، وخصوصا مع كثرة الاختيارات وتنوعها، لكن معظمها يحتوي على الدهون والسكريات التي جعلت كثير من الأطفال يعانون من السمنة وبشكل كبير، وباتت تُهدد الأطفال وما ينذر بمرض جيل كامل مما لم يتم الانتباه لما يأكله الطفل.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن رجيم الأطفال يجب أن يكون متوازنًا ويختلف باختلاف أعمارهم، فالتغذية في السنة الأولى تحتوي على الحليب الطبيعي أو الحليب المصنع والمخصص للأطفال ويدخل لوجبتهم الأطعمة الصلبة، بعد وصوله لعمر الستة أشهر، مطالبة بتناول الأطفال الأطعمة المهمة التي يحتاج لها في ذلك العمر لاحتوائها على الحديد، مبينة أن الأطفال يولدون مع مخزون طبيعي من الحديد الذي يبدأ في الاستنزاف عند حوالي الأشهر الـ6 الأولى من العمر.



وتابعت: "يتوجب على الأم أن تُقدم لطفلها ما يكفي من المواد المغذية من البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن، وعليها أن تتبع نظاما غذائيا متوازنا بحيث يتمكن الطفل من النمو والتطور، والبقاء بمعدل وزن جيد بالنسبة لعمره"، مشيرة إلى أن الأطفال يتعلمون من خلال المشاهدة، فعلى الأهالي أن يراقبوا وجباتهم وبذلك يضمنون حب أولادهم للطعام الصحي.

