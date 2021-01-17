لماذا يزداد الوزن في فصل الشتاء؟.. خبيرة تغذية تجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأشياء التي تحدث في أجسامنا دون أن نشعر بها وتسبب زيادة الوزن في فصل الشتاء، ومنها درجة حرارة أجسامنا أعلى من درجة حرارة الجو المنخفض، لذا نحتاج إلى أطعمة بها سكريات للحصول على الدفء، مشيرة إلى أن الجسم يعتمد على الدهون المتراكمة كمصدر للطاقة خلال فصل الشتاء، فيحتاج إلى تجديدها بشكل دائم حتى لا نشعر بالإرهاق لذا نتناول المزيد من الأطعمة.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي يجب علينا تجنبها حتى لا تحدث زيادة الوزن غير المرغوب بها في فصل الشتاء، حيث يأتي الشتاء ويرغب البعض في الجلوس تحت الأغطية لنحصل على دفء فلا نتحرك كثيرًا بسبب برودة الجو، وعدم ممارسة أي نشاط بدني مع الاستمرار في تناول الطعام يسبب عدم حرق أجسامنا للسعرات الحرارية وهذا بالتأكيد من أسباب زيادة الوزن في الشتاء.



وتابعت: "مع بداية الطقس البارد، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في المنزل، وينخفض مستوى نشاطنا البدني علاوة على ذلك، ويتخطى الكثير من الناس روتينهم النشط مثل المشي والركض ولا تحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها، والتي في النهاية يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون".

