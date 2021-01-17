خاص.. ريم عبد القادر مفاجأة دراما رمضان 2021 بمسلسل "خلى بالك من زيزي"

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أعربت الطفلة ريم عبد القادر عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى المنافسة الرمضانية القادمة 2021، من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزي"، بطولة النجمة أمينة خليل والنجم محمد ممدوح وإخراج كريم الشناوي.







وقالت ريم عبد القادر ل"الفجر الفني"، أنها بدأت أولى مشاهدها أمس، مشيراً إلى أن دورها مختلف وجديد وسيكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.



يذكر أن ريم عبد القادر تألقت بدورها فى مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.