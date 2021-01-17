كيف تحافظ على وزنك من السمنة في ظل كورونا؟.. خبيرة تغذية تجيب

الأحد 17/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التغيرات الأيضية المرتبطة بالوزن الزائد تُقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض، والتي من المحتمل أن تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بنتائج فيروس كورونا.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن كثيرون يخشون من زيادة الوزن في ظل صعوبة مقاومة إغراء تناول وجبات خفيفة خلال العمل من المنزل، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غيرت من نظام الحياة اليومي، إذ وجدت الكثير من الأسر فجأة المزيد من الوقت للإفطار بروية، بينما أعاد آخرون استكشاف متعة الطهي في المنزل بعدما أغلقت مطاعمهم المفضلة أبوابها.

وتابعت: "يجب على هؤلاء الذين يجدون أنفسهم يقضون وقتًا أطول في المنزل أن يفكروا قليلًا في سلوكهم، وتناول الأطعمة باستمرار بدون نظام غذائي، وأن يحافظوا على وزنهم من السمنة، مشيرة إلى أن هناك علاقة قوية بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومخاطر دخول المستشفى والذين يحتاجون إلى علاج في وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

في بيان رسمي.. الزمالك يشكر إدارة ملعب بتروسبورت

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ أقل من ساعة

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

08:01 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»