كيف تحافظ على وزنك من السمنة في ظل كورونا؟.. خبيرة تغذية تجيب

Advertisements

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التغيرات الأيضية المرتبطة بالوزن الزائد تُقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض، والتي من المحتمل أن تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بنتائج فيروس كورونا.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن كثيرون يخشون من زيادة الوزن في ظل صعوبة مقاومة إغراء تناول وجبات خفيفة خلال العمل من المنزل، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غيرت من نظام الحياة اليومي، إذ وجدت الكثير من الأسر فجأة المزيد من الوقت للإفطار بروية، بينما أعاد آخرون استكشاف متعة الطهي في المنزل بعدما أغلقت مطاعمهم المفضلة أبوابها.



وتابعت: "يجب على هؤلاء الذين يجدون أنفسهم يقضون وقتًا أطول في المنزل أن يفكروا قليلًا في سلوكهم، وتناول الأطعمة باستمرار بدون نظام غذائي، وأن يحافظوا على وزنهم من السمنة، مشيرة إلى أن هناك علاقة قوية بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومخاطر دخول المستشفى والذين يحتاجون إلى علاج في وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

