نائب بالشيوخ: الحديد والصلب تخسر 3 ملايين جنيه يوميًا وتنتج 10% فقط من طاقتها

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قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شركة الحديد والصلب تخسر كل يوم 3 ملايين جنيه.



وتساءل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": لماذا يتم تصفية الشركة في هذا التوقيت؟.



ولفت عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال 2010 قدرت بـ 49 مليون جنيه، وكان هذا آخر عام تحقق فيه الشركة أرباحا.



وأردف أن 80 % من إنتاج شركة الحديد والصلب غير مطابق للمواصفات، موضحا أن الشركة تستخدم تكنولوجيا عفى عليها الزمن ولا تنتج سوى 10 % من طاقتها.

