رئيس "القومية للأنفاق": القطار السريع خطة طموح للارتقاء بمجال النقل في مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار السريع سيكون عبارة عن مجموعة من الخطوط، وليس خطًا واحدًا ويعد خطة طموح للارتقاء بمجال النقل في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القطار السريع طوله 460 كلم، وعبارة عن 15 محطة.

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن القطار السريع سرعته 250 كلم في الساعة.

وأضاف: أنه على نفس خط القطار السريع يكون هناك قطارًا سريعًا بسرعة 120 كلم في الساعة، لنقل البضائع وسيتم إنشاء قناة السويس البرية الجديدة.

وأشار عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن المكون المحلي لن يقل عن 20 % في تصنيع عربات القطار السريع.

واختتم عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع القطار السريع يغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير السكة الحديد في مصر.

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