انتظام 280 ألف طالب وطالبة عن بعد بتعليم عسير

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
 انتظم اليوم قرابة 280 ألف طالب وطالبة عن بعد يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات  تابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن الإدارة العامة للتعليم بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي ، من خلال رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد ، وتعزيز نواتج التعلم، وتنفيذ الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على المهارات والمعارف الأساسية، واستكمال الجهود لضمان سير الدراسة في منصة مدرستي، إضافة إلى تنفيذ خطة لدعم الدراسة عن بعد ، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك، وتفعيل الهواتف الإرشادية، منوها بتكامل العمل لاستيعاب المرحلة الحالية من قبل الكوادر التعليمية دون استثناء ، ومثمنا الدور الفاعل لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وأولياء الأمور والأُسر على دعم أبنائهم وبناتهم في هذه المرحلة، متطلعا إلى استمرار جهودهم وتعاونهم خلال هذه المرحلة.

وكان ” الجوني ” قد زار صباح اليوم متوسطة وثانوية يعرى بقطاع وادي ابن هشبل، بهدف دعم انطلاق الفصل الدراسي الثاني، والوقوف على جاهزية المدرستين، وشارك منسوبيها توزيع المقررات على الطلاب، فيما جرى اعتماد خطة لزيارات المستشارين والمستشارات ومديري ومديرات الإدارات للمدارس بهدف دعمها .


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