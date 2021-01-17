السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية بدارفور لـ83 قتيلا و160 جريحا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر

 أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، ارتفاع عدد ضحايا الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة الجنينة غرب الاقليم منذ صباح أمس السبت، إلى 83 قتيلا و160 جريحا بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

 

وبحسب بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قالت اللجنة السودانية اليوم الأحد: إن الأطقم الطبية تقوم بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين حيث تُجرى الآن العمليات الجراحية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي حيث ينقل إليهما الجرحى الذين يحتاجون لعمليات عاجلة وذلك بعد التحسن الطفيف في الأوضاع الأمنية منذ الثانية عشرة منتصف نهار اليوم.

 

وأضاف البيان أنه "لا تزال حركة الأطقم الطبية صعبة وكذلك حركة المتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثني احداً ، كما أن هناك حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجل للخرطوم منها إصابات على مستوى الرأس.

 

وبحسب البيان، دعت اللجنة الكوادر الطبية بضرورة الوصول إلى المراكز التى تأوي الجرحى والمصابين وهي (مستشفى الجنينة التعليمي، مجمع السلطان تاج الدين، مستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم) كما تناشد حكومة الولاية بتعزيز تأمين المرافق الصحية وتسهيل حركة منسوبيها والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحات دقيقة لا تتوفر في الولاية

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