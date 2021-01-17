سميرة سعيد تشوق جمهورها للألبوم الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شوقت الديفا سميرة سعيد جمهورها، لألبومها الجديد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"ز

وكتبت "سعيد" قائله: "واخييييرًا.. البوم 2021.. قريبــــــًا "، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور معبرين عن انتظارهم للألبوم.


يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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