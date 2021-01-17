الصحة: المجمع الطبي للأمصال واللقاحات صرح قومي.. ويعمل بآلية الذكاء الاصطناعي

الأحد 17/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المجمع الطبي للأمصال واللقاحات تكلفته تصل إلى 142 مليون جنيه، والافتتاح التجريبي له سيكون خلال أسبوعين، حيث يضم 35 ثلاجة تبريد، و30 مخزن، واصفا إياه بالصرح القومي

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المجمع يمثل أهمية بالغة لتأمين الأمصال والقاحات، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من المجمع والذي بدأ العمل به في 2016، لافتا إلى أن المجمع يعمل بآلية الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تتطلع أن تكون منطقة مركز لتصنيع وتوزيع اللقاحات، ووجود هذا المجمع يساعد الدولة المصرية على تحقيق هدفها.

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