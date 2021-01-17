في بيان رسمي.. الزمالك يشكر إدارة ملعب بتروسبورت

الأحد 17/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بإصدار بيان بخصوص موقف ملعب مباراة الفريق أمام الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز

 

وجاء البيان كالتالي:

 

يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات .

 

وارتباطا بالعلاقات الوثيقة التي يرتبط بها نادي الزمالك مع المسئولين في المنشأت الرياضية والتي يسودها الود والاحترام والتعاون لمصلحة الكرة المصرية فإن إدارة نادي الزمالك تتقدم بتوجيه الشكر والتقدير للسيد / زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت بشأن موافقة سيادته على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري العام وذلك رغم توالي المباريات للفرق المصرية أو العربية والإفريقية على ملعب بتروسبورت .

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