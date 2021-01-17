طارق أبو العينين يؤازر لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة طلائع الجيش

الأحد 17/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
حرص طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الذي أقيم عصر اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وتواجد أبو العينين، ومعتز البطاوي، المدير الرياضي، في معسكر الفريق المغلق اليوم، للشد من أزر اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش، ، والتأكيد على ثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني، واللاعبين بقيادة الكابتن هيثم شعبان

وأكد أبو العينين في جلسته مع الجهاز الفني واللاعبين، بحضور معتز البطاوي المدير الرياضي للنادي، على ثقة الإدارة في قدرة الفريق على العودة إلى الانتصارات من جديد، مشددا على تقديم كافة سبل الدعم من مجلس إدارة النادي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا، عصر غد الاثنين، مع طلائع الجيش على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وجمع الفريق ثماني نقاط، احتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

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