تشكيل فريق عمل من شباب البرنامج الرئاسي لمتابعة تطوير 66 قرية ببني سويف

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اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، بمجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، لمتابعة تنفيذ التطوير بـ66 قرية بمراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.



وأعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ وجه بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.



وأشار البيان، إلى أن المحافظ سيتابع نتائج عمل هذه المجموعات، ويشرف على آليات عملها نائب المحافظ "د.عاصم سلامة" ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ "محمد جبر" ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، ويتابع على أرض الواقع المشروعات شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية.



وذكر البيان، أن مجموعات العمل تختص ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، ومحو الأمية، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي.



جاء ذلك خلال اجتماعه بمجموعة الشباب، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، حيث تمت مناقشة تفعيل عمل المجموعات، وآليات العمل والتواصل، بحيث يكون تواصلا مستمرا على مدار الساعة ومباشرا، مع تفعيل التواصل بكافة الجهات المعنية تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ، ومتابعة مستمرة من معاون المحافظ.



وكان محافظ بني سويف، أعلن، في بيان سابق، أن القرى التي تم ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية في هذه المرحلة بواقع 20 قرية بمركز ناصر، هي: "اشمنت، والبرج، والحرجة، والحمام، والرياض، والزيتون، والمنصورة، وبني خليفة، وبني عدي، وبهبشين، وأبو صالح، ودلاص، ودنديل، وطحا بوش، وغيط البحاري، وكفر الجزيرة، وكوم أبو خلاد، ومنشأة الشركة، ومنشأة هديب، وطنسا الملق"



و46 قرية بمركز ببا: "أبوشريان، والبرانقة، والبكرية، والجزيرة الشرقية، والسلطاني، والضباعنة، وجزيرة الفقاعي، والملاحية القبلية، والملاحية البحرية، وام الجنازير، وكوم الصعايدة، وبني أحمد، وبني خليل، وبني عقبة، وبني عوض، وبني قاسم، وبني ماضي، وبني محمد الشرقية، وبني مؤمنة، وبني هاشم، وجبل النور، وجزيرة الفقاعى، وجزيرة ببا، ورزقة المشارقة، وزاوية الناوية، وسدس الأمراء، وصفط راشين، وطحا البيشة، وطرشوب، وطنسا بني مالو، وطوه، وغياضة الشرقية والغربية، وفزارة، وقمبش الحمراء، وكفر جمعة، وكفر منصور، وكفر ناصر، ومنشأة أبو دخان، ومنية الجيد، ومنيل موسى، ونزلة الزاوية، ونزلة الشريف، ونزلة علي كيلاني، وهربشنت، وهليه".