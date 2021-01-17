إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكنت حملات صحية بمحافظة الدقهلية، من ضبط 2.75 طن فلفل اسمر مطحون وقرفة مطحونة واعدام 418 كيلو اغذية متنوعة فاسدة و70 لتر زيوت محروقة خلال المرور على 9 منشآت غذائية بمدينه المنصورة. 

تأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على عدة منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد.

تمكنت الحملات من المرور اليوم على 9 منشآت غذائية بمدينة المنصورة، وتم ضبط كمية 2750 كيلو جرام (2.75طن) فلفل اسمر مطحون وقرفة مطحونة بياناتها كالاتي 40 شيكارة فلفل اسمر مطحون وزن الشيكارة 25 كيلو باجمالي وزن طن بدون بيانات، وضبط 70 شيكارة قرفة مطحونة بدون بيانات وزن الشيكارة 25 كجم والتخزين في مخزن به خطر داهم (ماسورة صرف وطفح مجاري) والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

كما تم اعدام 418 كيلو اغذية متنوعة فاسدة و70 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية عبارة عن
45 كيلو تمر هندي، 80 كيلو لحوم، 55 كيلو دواجن، 20 كيلو ارز مطهي، 70 لتر زيت محروق، 68 كيلو توم بودر، 150 كيلو حلبة مطحونة، وتم سحب 29 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير ٦ محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق منشأتين لوجود خطر داهم والتوصية باغلاق مصنع لتصنيع عسل اسود يدار بدون ترخيص.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة. 
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية
إحباط ترويج 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة صحية بالدقهلية

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