دينا الشربيني تبدأ تصوير "قصر النيل" لرمضان 2021

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بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج "i productions".



وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها، وتم بناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.



"قصر النيل" من بطولة النجمة دينا الشربيني، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي برمضان، في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد مسلسل "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان".



ويشارك دينا بطولة العمل كل من الفنانة ريهام عبد الغفور بعد النجاح الكبير في "زي الشمس"، وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.



