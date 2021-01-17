حملات مكثفة على أحياء ومدن الجيزة لرفع الإشغالات

الأحد 17/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على شوارع العشرين والطوابق بفيصل والمطبعة والعريش، وذلك بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم لتفعيل القانون ورفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بهم.

والتي تم خلالها التصدي لكافة المحلات والباعة الجائلين المتعدين  علي نهر الطريق، لما يسببونه من مظهر غير حضاري وإعاقة الحركة المرورية وسير المشاه .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات دورية للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتواجد الميداني الفعال لحل مشاكل المواطنين وإزالة كافة صور مظاهر الإهمال.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلى جانب متابعة مواعيد غلق المحلات والمنشأت التجارية القدرة الأستعابية وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٣ سيارة بدون ترخيص ولوحات معدنية وضبط عدد ٣٨ مركبة توكتوك ، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات الموجودة من كراسي وتربيزات متنوعة وعربات يد وأسطوانات غاز  .
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قام بتلك الحملة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالتعاون مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي والاحياء المشاركة.

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