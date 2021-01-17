الأرصاد تُحذر: رياح وأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية بداية من اليوم.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هناك رياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة تتحول إلى شمالية غربية نتيجة التعرض لمنخفض جوي متمركز في شرق البحر المتوسط.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الأمطار منذ نهاية الأسبوع الماضي وأثرت على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض محافظات الوجه البحري.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن شدة الأمطار ستزيد اليوم على السواحل الشمالية، حيث سنشهد أمطار متوسطة الشدة على السلوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، حيث ستستمر هذه الموجة من الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم.

وحذرت من وجود نشاط للرياح مثير للأتربة خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حيث ستقل مستوى الرؤية على الطرق السريعة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، منوهة بأنه من المتوقع أن تتعرض القاهرة لموجة من الأمطار يوم الأربعاء ولكن لم يتأكد بعد.

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